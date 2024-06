Le Dr Marc Abitbol, président franco-israélien d’une société de high-tech, engagé dans le dialogue avec le public orthodoxe réagit au verdict de la Cour Suprême et exprime sa frustration: ” Je ressens un malaise face au manque d’empathie du monde orthodoxe envers ceux qui combattent dans Gaza et leurs familles. J’étudie assidument la Torah. Pourquoi le monde orthodoxe me donne-t-il le sentiment que ma Torah est moindre que la leur? Cela me conduit à penser qu’il y a quelque chose de faux dans leur revendication.”