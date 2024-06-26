Le Dr Marc Abitbol, président franco-israélien d’une société de high-tech, engagé dans le dialogue avec le public orthodoxe réagit au verdict de la Cour Suprême et exprime sa frustration: ” Je ressens un malaise face au manque d’empathie du monde orthodoxe envers ceux qui combattent dans Gaza et leurs familles. J’étudie assidument la Torah. Pourquoi le monde orthodoxe me donne-t-il le sentiment que ma Torah est moindre que la leur? Cela me conduit à penser qu’il y a quelque chose de faux dans leur revendication.”
SACHANT QUE LES LAÏCS N’ONT AUCUNE EMPATHIE VOIRE CARRÉMENT DE LA HAINE VIS À VIS DES ORTHODOXES (COMME L’A MONTRÉ MONSIEUR SHABTAÏ. EN MATRAQUANT DES VIEILLARDS ORTHODOXES À MIRONE ALORS QUE LES GAUCHISTES QUI INCENDIENT LES RUES D’ISRAËL NE SONT PAS MATRAQUÉS)
A)) RAISONNONS AUTREMENT.
RAISONNONS AUTREMENT
1) EN COMBATTANT CRITIQUANT MÉPRISANT LES JUIFS ORTHODOXES ON FAVORISE, QU’ON LE VEUILLE OU NON, L’ISLAMISME ET LES ARABES ISRAÉLIENS QUI SONT UN DANGEREUX ENNEMI INTÉRIEUR !
Car les arabes :
-VOTENT RA’AM
-SOUTIENNENT ET RENSEIGNENT LES PALESTINIENS
-NE FONT PAS DE SERVICE MILITAIRE
-REÇOIVENT LES ALLOCATIONS ET LES BOURSES D’ETUDE EN UNIVERSITÉ
-ET ONT UN TAUX DE NATALITÉ TRÈS ÉLEVÉ, BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉ QUE LES JUIFS LAÏCS TEL-AVIVIENS…. EN REVANCHE LE TAUX DE DIVORCE ET DE DÉBAUCHE ET DROGUE CHEZ LES JEUNES TEL AVIVIENS LAÏCS Y EST TRÈS ÉLEVÉ…
OR, LES SEULS À AVOIR UNE NATALITÉ SUPERIEURE AUX ARABES ISRAÉLIENS SONT LES JUIFS ORTHODOXES… ILS MÈNENT DONC UN COMBAT NATALISTE ET PACIFIQUE, AVEC DES COUPLES STABLES ET DES VALEURS ÉDUCATIVES À L’INVERSE DE LA DÉLINQUANCE, MÊME QUAND ILS SONT MOINS RICHES MATERIELLEMENT. (ILS SONT RICHES SPIRITUELLEMENT)
2) EN FAVORISANT L’ISLAMISME ET LES ARABES ISRAÉLIENS ON FAVORISE LE DJIHAD .
EH OUI : RAAM FINANCE LE ‘HAMAS. OR LES ARABES ISRAÉLIENS VOTENT RA’AM OU VOTENT POUR LES PARTIS GAUCHISTES… ET LES ARABES ISRAÉLIENS APPROUVENT LE ‘HAMAS…
3) EN FAVORISANT LE DJIHAD ON FAVORISE LA GUERRE CONTRE ISRAËL DE TOUS LES PAYS ARABES HEBERGEANT DES TERRORISTES
4) EN FAVORISANT LA GUERRE CONTRE ISRAËL ON NE PROTÈGE PAS LE PEUPLE ISRAÉLIEN.
ON PROTÈGE JUSTE L’EMPLOI DES CHEFS DE TSAHAL ET ON PROTÈGE AUSSI L’INGÉRENCE DE BIDEN.
DONC ON NUIT À LA POPULATION ISRAÉLIENNE ET ON RISQUE LA VIE DES SOLDATS.
***RÉSUMÉ DE 1) À 4) *** :
EN NUISANT AUX JUIFS ORTHODOXES ON FAVORISE LA GUERRE ET ON NUIT À TOUT LE PEUPLE D’ISRAËL.
CE QU’IL FALLAIT DÉMONTRER.
LE MANQUE D’EMPATHIE CE NE SONT PAS LES ORTHODOXES.
CE SONT LES ISRAÉLIENS QUI AU LIEU DE =CRITIQUER LES ARABES CHEZ QUI LE TAUX DE CRIMINALITÉ EST GRAVEMENT ÉLEVÉ
=ET QUI PROFITENT DE NOS ALLOCATIONS SANS SERVIR DANS TASAHAL
= ET QUI JUSTIFIENT LE 7 OCTOBRE SANS EMPATHIE POUR LES OTAGES
HAÏSSENT CARRÉMENT LES ORTHODOXES.
B)) JE ME DEMANDE COMMENT ON PEUT ETUDIER LA TORAH ET NE PAS COMPRENDRE QUE LES JUIFS TRÈS PRATIQUANTS SONT VITAUX, VITAUX, POUR TOUT LE PEUPLE D’ISRAËL