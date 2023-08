C’est Frédéric Journès, qui succède à Eric Danon, au poste d’ambassadeur de France en Israël.

Frédéric Journès est un diplomate français expérimenté qui était jusqu’à maintenant ambassadeur de France en Suisse et au Lichtenstein. Il a occupé divers postes au sein de la diplomatie française et a notamment travaillé au sein du commissariat à l’Energie atomique en tant que directeur des relations internationales et gouverneur de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique.

La première visite du nouvel ambassadeur en Israël a été à Yad Vashem. Sur son compte Twitter, Journès a expliqué l’importance qu’il accordait à ce lieu: ”Pour mon premier déplacement comme ambassadeur désigné en Israël, je suis ému de me rendre au mémorial de Yad Vashem. Cicatrice indélébile dans l’histoire de l’Humanité, la Shoah est aussi une injure intolérable à l’universel. N’oublions jamais”.

Il a été reçu par Dany Dayan, le directeur du mémorial: ”Merci à Dany Dayan, directeur de Yad Vashem, pour la bienveillance de son accueil. Grâce à lui et ses équipes, le souvenir des six millions de Juifs victimes de la Shoah continue de vivre et d’alerter l’humanité entière”, a également tweeté Frédéric Journès.