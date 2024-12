L’armée de l’air israélienne a mené jeudi après-midi des frappes aériennes sur les aéroports de Sanaa et de Hodeida au Yémen. Les raids ont été effectués lors d’un discours prononcé par le chef de l’organisation terroriste houthie, Abdul-Malik al-Houthi, chef des rebelles houtis, responsable des tirs de missiles balistiques contre Israël cette semaine.

Une source israélienne a confirmé à la chaine télévisée Sky News en arabe : « Nous avons attaqué l’aéroport international de Sanaa. » Plus tard, la chaîne saoudienne Al-Hadath a indiqué que le port de Hodeidah, ainsi que des stations énergétiques et pétrolières, avaient également été visées. Selon ce rapport, un total de sept attaques ont été menées à Sanaa et trois à Hodeida.