Une prêtre grec-orthodoxe a été abattu alors qu’il s’apprêtait à fermer l’église dans laquelle il officie. Les faits se sont déroulés dans le 7e arrondissement de Lyon. L’agresseur s’est approché de lui, armé d’un fusil à canon scié et a tiré à deux reprises. Touché à l’abdomen, le prêtre a été très gravement blessé et son pronostic vital est engagé. L’agresseur a réussi à s’enfuir et il est activement recherché par la police. Le Parquet antiterroriste n’a pas encore été saisi car la police n’est pas encore certaine qu’il s’agisse d’un acte terroriste…

Photo Wikiwand