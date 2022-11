Un nouveau musée, consacré à l’histoire du judaïsme bayonnais, vient d’ouvrir ses portes dans la ville de Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Le musée Suzanne et Marcel Suares, qui a été inauguré le mercredi 2 novembre, se trouve à côté de la synagogue.

Au 17ème siècle, nous indique le site d’Aroutz Sheva en hébreu, un quart de la population totale de Bayonne était juive. Dans le quartier juif, ont été construits une synagogue, des bains rituels (Mikveh) et l’un des plus grands cimetières de la communauté juive de France.

Autre information intéressante : il s’avère que le centre de la production de chocolat en Europe au 17ème siècle était le ghetto juif de Bayonne.

Les Juifs chassés du Portugal au moment de l’inquisition sont arrivés à Bayonne, apportant avec eux leurs relations d’affaires avec des marchands venant des Amériques. Ainsi, pendant un certain temps, Bayonne est devenue un centre important de commerce et a importé du chocolat et d’autres produits en France.

Grâce à leur savoir-faire, les Juifs portugais ont construit les premières usines de chocolat en Europe, faisant de Bayonne un centre important et la première ville de France à en produire.

Il y a dix ans, les autorités françaises ont reconnu la contribution de la communauté juive de la ville de Bayonne et l’ont officiellement remerciée d’avoir apporté le chocolat en France 500 ans plus tôt.

Dans un article consacré à l’inauguration du musée, le site France-Bleu et France 3 indique notamment : « Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, mais aussi le président du consistoire central israélite, Elie Korchia, ont assisté à la cérémonie d’inauguration du musée. Ils ont présidé aussi à la pose de la première pierre du futur mikvé, le bain rituel juif qui servira à la synagogue de Bayonne ».

Il précise aussi que le musée rend hommage à des personnalités juives ‘qui ont marqué l’histoire de Bayonne’, citant notamment les noms de ‘Marcel Suarès, compagnon de la Libération du général de Gaulle’, et de ‘René Cassin, lui aussi compagnon de la Libération, auteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme et prix Nobel de la paix’.