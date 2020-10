Sortant de la neutralité, Israël a choisi – avec raison – de prendre position en faveur de Paris dans l’affrontement verbal qui oppose la Turquie de Recep Erdogan à la France.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué dénonçant l’appel au boycott des produits français lancé par Erdogan mais aussi et surtout la comparaison odieuse faite lundi par le dictateur turc : « Israël dénonce avec la plus grande vigueur la comparaison faite entre le combat contre l’extrémisme musulman en France avec la politique nazie et raciste envers les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Nous considérons aussi que les appels au boycott de produits français n’est qu’une exploitation politique cynique de la liberté d’expression qui ne fait qu’alimenter la haine, de la manière que les appels au boycott d’Israël ».

Photo Pixabay