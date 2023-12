Le député des Français de l’étranger, Meyer Habib, était sous le coup d’une demande de levée de son immunité parlementaire par 39 députés de la NUPES qui l’accusaient d’apologie de crimes de guerre.

A l’origine de cette démarche, des propos tenus par le député des Français d’Israël dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Les députés NUPES écrivent: « Alors que la ministre (des Affaires étrangères Catherine Colonna) était invitée à réagir à la mort d’un agent du Quai d’Orsay suite à des bombardements israéliens sur un bâtiment d’habitation abritant des civils, le député Meyer Habib a prononcé distinctement, et par deux fois, les mots : Et ce n’est pas fini ! », des propos pouvant « s’apparenter à l’apologie de crimes de guerre »”.

Selon le compte-rendu de la séance, c’est en réaction à deux questions du député Eric Coquerel (LFI) à la ministre des Affaires étrangères que Habib aurait prononcé ces mots. La première question était: « Qui peut douter maintenant des véritables objectifs de guerre du gouvernement Netanyahou qui, après le nord, bombarde le sud de la Bande de Gaza, là où il avait précisément demandé aux Palestiniens de se réfugier ? ». La seconde: « Qui peut douter maintenant qu’il s’agit moins d’éradiquer le Hamas que d’en finir avec la bande de Gaza et la Cisjordanie, en tant que territoires palestiniens ? ».

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a décidé de rejeter la demande de levée de l’immunité parlementaire. Dans une vidéo publiée sur X,elle a précisé sa décision. « En dehors de l’hémicycle et de l’AN, les parlementaires sont des justiciables presque comme les autres. (…) Lorsqu’un parlementaire commet une infraction, il est passible de poursuites judiciaires, mais certainement pas de poursuites disciplinaires à l’intérieur de l’AN », explique-t-elle. Elle précise que seule l’autorité judiciaire peut demander la levée de l’immunité parlementaire d’un député et qu’à ce jour elle n’a reçu aucune demande en ce sens.

Le député Meyer Habib a dénoncé une ”manipulation grossière” des députés de LFI: ”Ma réaction face aux manœuvres immondes de l’extrême gauche qui pour des raisons électoralistes refuse de considérer le Hamas comme une organisation terroriste ! Je persiste et signe : ce n’est pas fini! Israël éliminera le Hamas pour le bien du peuple israélien et du peuple palestinien. Je dénonce la manipulation grossière et les fake news de 39 députés de la NUPES. Leur pétard mouillé n’est qu’un contre-feu grossier pour tenter de faire oublier l’apologie du terrorisme répétée, le négationnisme et l’antisémitisme à l’oeuvre dans leurs rangs depuis le 7 octobre mais aussi leur silence face aux pogroms, viols, massacres de bébés, vieillards et rescapés de la Shoah. Voilà la honte de la République, la seule : l’apologie du terrorisme et l’antisémitisme de députés de la République !”