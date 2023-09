D’après un sondage de l’IFOP publié ce jeudi pour l’Union des Etudiants Juifs de France, plus de neuf étudiants juifs sur dix (91%) affirment avoir déjà été victimes d’actes ou de remarques antisémites en cours, durant la vie associative ou lors de soirées.

Les étudiants interrogés racontent que les stéréotypes sur les Juifs ou les blagues sur la Shoah sont légion dans les universités françaises. Ils sont 91% à penser que la haine d’Israël est très répandue dans les universités françaises et 77% concernant l’antisémitisme.

45% des étudiants juifs indiquent avoir déjà subi des insultes antisémites. 43% témoignent avoir subi des agression physiques ou des menaces verbales relatives à Israël. 7% assurent avoir déjà été physiquement agressés, pour une raison antisémite, selon cette enquête.

L’enquête IFOP permet aussi de mettre en lumière que les étudiants juifs craignent beaucoup plus l’extrême-gauche – 83% – que l’extrême-droite – 63% – concernant l’antisémitisme.

Si l’on prend en compte l’ensemble des étudiants français, il existe un fossé entre le ressenti des étudiants juifs et celui des non-juifs. Ils ne sont que 28% à estimer que la haine d’Israël et l’antisémitisme sont des phénomènes présents dans les universités. En revanche, ils sont 56 % à penser que le racisme est présent, 63% le sexisme et 56% à trouver que l’homophobie est courante sur les bancs de la fac.