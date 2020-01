Après New-York, Londres ou Jérusalem récemment, c’est Paris qui accueillait ce dimanche un événement d’une ampleur exceptionnelle: le Siyoum HaShass, qui marque tous les sept ans et demi la fin de l’étude quotidienne d’une page du Talmud.

Cette belle tradition du « Daf Hayomi » avait été instaurée en 1923 par le rav Yehouda-Meïr Shapira de Lublin, fondateur de la célèbre yeshiva des « ‘Hakhmei Lublin » qui en avait parlé auparavant au ‘Hafetz Haïm. Il avait alors proposé cette idée lors du 1er Congrès international du mouvement Agoudat Israël à Vienne, en août 1923, et c’est le 1er jour de Roch Hachana de cette même année que cette tradition débuta et se répandit dans le monde entier.

L’immense Palais des Sporte du Dôme de Paris était plein à craquer – entre 4000 et 5000 personnes – venues célébrer la Torah et étudier la dernière page du Talmud, en présence de très nombreux rabbanim dont certains parmi les plus grandes sommités du monde orthodoxe.

La journée était placée sous l’égide de l’organisation internationale Dirchou, dont le président mondial, rav David Hopstetter shalita a relevé la « révolution de la Torah » qui s’effectue en France depuis quelques années.

La cérémonie était présentée par le rav Shlomi Elhaddad shalita qui, en compagnie du Rav Naftali Lévy shalita, est responsable de l’association Dirchou en France.

Parmi la centaine de rabbanim réunis sur une impressionnante estrade, on pouvait aussi noter le rav Yossef Kahaneman shalita, président de la yeshiva de Poniowitz et petit-fils de son fondateur de la yeshiva, rav Yossef-Shlomo Kahaneman zatsal, le rav Shlomo Kaniewski shalita, directeur de la yeshiva Kiryat Melekh’, porteur d’un message de son père le rav Yossef Kanievsky shalita de Bené Beraq, le rav Raphaël Abouhatseira shalita d’Ashdod et le rav Itshak Weill de la yeshiva d’Aix-les-Bains pour ne citer qu’eux.

Parmi les messages lus également lors de ce grand rendez-vous, celui du rav Haïm Pinto shalita et du rav Gershon Edelstein shalita, directeur de la yeshiva de Poniowitz à Bené Beraq. Ce dernier, comme le rav Haïm Kaniewski shalita, n’a pas pu être présent vu son âge. L’honneur d’achever l’étude du Talmud a été confié au rav Shmouel-Akiva Shlesinger shalita de Strasbourg et la reprise de l’étude du premier traité au rav Haïm Rottenberg shalita de Paris.

Les discours des rabbanim étaient ponctués par des intermèdes musicaux interprétés par des chanteurs, groupes hassidiques et chorales d’enfants qui entraînaient l’enthousiasme de la très nombreuse assistance avec parmi les vedettes le chanteur Motti Steinmetz.

Il ne faut pas oublier que la bonne tenue d’un événement d’une telle importance a nécessité une préparation minutieuse et complexe menée depuis de longs mois et sur de nombreux fronts par un comité d’organisation efficace et dévoué qui peut être fier aujourd’hui de la réussite totale de ce « Kiddouch Hachem Ba-Rabim ».

Vidéo:

Photo page Facebook Dirchou