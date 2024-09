Le forum Tikva qui regroupe des familles d’otages et le Forum Hagvoura des familles endeuillées par la guerre Glaives de fer ont fait part de leur désaccord par rapport à la grève décrétée par la Histadrout et les appels à céder au Hamas pour signer un accord.

Le Forum Tikva a écrit à Arnon Bar David pour lui demander une ”rencontre d’urgence”. Rappelons que le secrétaire général de la Histadrout a déclaré hier qu’il avait pris la décision de déclencher une grève générale après s’être entretenu avec les familles des otages. Une partie, celle représentée par le forum Tikva, n’a pas été consultée.

”Le déclenchement d’une grève générale par Arnon Bar David et ses acolytes signe l’arrêt de mort des otages encore en vie”, estime le forum Tikva. ”Nous appelons les citoyens israéliens à ne pas suivre ce mouvement sauvage et dangereux de la Histadrout. Venez au travail et prouvez au monde qu’Am Israël Haï. Malgré l’immense douleur, nous continuerons à nous battre contre les criminels jusqu’au retour du dernier des otages et l’éradication du Hamas”.

Après l’annonce de l’assassinat de six des otages par le Hamas, le forum Tikva a appelé le gouvernement à arrêter toutes les négociations et à intensifier la pression militaire.

Ce matin (lundi), le forum Hagvoura des familles endeuillées par la guerre Glaives de fer, a manifesté devant les bureaux du gouvernement pour l’appeler à ne rien céder et pour réclamer l’arrêt de la grève dans le pays. Ils ont appelé à l’union du peuple en cette heure si grave.

Gil Yogev, le père de Boaz Menashé, z’l, tombé au combat, a déclaré: ”Nous avons vu ce qu’il s’est passé le jour de Simhat Torah. Le terrorisme s’est levé pour nous tué, des milliers de terroristes sont venus tuer, assassiner, massacrer des Juifs parce qu’ils étaient juifs. Les six otages étaient en vie et ils les ont assassinés. Nous ne pouvons pas récompenser le terrorisme. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. C’est une guerre contre le terrorisme et le mal qui se lèvent pour nous exterminer et nous devons gagner ce mal pour ne pas qu’il revienne nous enterrer. Nous devons gagner et éradiquer le mal de la surface de la terre”.