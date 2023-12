Le forum Tikva des familles d’otages auquel appartient Iris Haïm, la mère de Yotam Haïm, tué par erreur par Tsahal, a publié un communiqué suite à la mort tragique de trois otages.

”L’erreur est tragique et choquante et doit faire l’objet d’une enquête, mais le principal coupable est le Hamas.

La pensée que nos héroïques fils ont survécu pendant deux mois dans les geôles du Hamas ont été tués à cause d’une erreur tragique alors qu’ils étaient si proches de rentrer chez eux, nous attristent profondément et cette erreur doit faire l’objet d’une enquête.

Nous présentons nos condoléances à notre chère amie Iris Haïm et aux familles Shimriz et Talalka, pour la mort de leurs fils, Yotam, Alon et Samar lors d’un événement tragique.

Le principal coupable de ce terrible événement est, cependant, le Hamas qui a enlevé, torturé et assassiné nos plus chers fils et filles. Le sang des otages qui ont été tués hier est sur les mains du Hamas. C’est lui qui a causé cet événement et c’est lui qui doit en payer le prix.

Nos soldats agissent à Gaza dans une réalité insoutenable face à un ennemi cruel qui utilise des poupées piégées qui parlent hébreu et qui essaie sans cesse d’attirer nos soldats dans des guet-apens.

Nous pensons que ce qui a permis la fuite des trois garçons est la pression militaire qui pèse sur le Hamas. Il n’y aucune autre raison qui permet d’expliquer que le Hamas aurait renoncé à un bien aussi précieux. La tragégie qui s’est produite qui est trop dure à supporter, n’a pas entamé le principe selon lequel la poursuite de la pression sur le Hamas, militairement et politiquement, est ce qui permettra la libération des otages.

Pour finir, les familles tiennent à remercier les soldats de Tsahal qui se sacrifient, également en ce moment-même, pour ramener les otages et restaurer la sécurité dans cette guerre si morale et juste”.

Le forum Tikva porte la voix de familles d’otages qui ne se reconnaissent pas dans le discours majoritaire du QG des familles d’otages. Au contraire de ces dernières, les familles du forum Tikva apportent leur soutien au gouvernement, font confiance aux dirigeants politiques et militaires et plaident pour une poursuite des combats comme seule solution pour parvenir à libérer les otages.