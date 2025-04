Le prestigieux Prix de Jérusalem pour la littérature, remis tous les deux ans dans le cadre du Forum international du livre (successeur de la Foire internationale du livre de Jérusalem depuis 2019), sera attribué en mai prochain à l’écrivain français Michel Houellebecq. Le forum se tiendra simultanément au festival international des écrivains dans le quartier pittoresque de Mishkenot Shaananim à Jérusalem.

Auteur de plus d’une douzaine de romans, poète, essayiste et réalisateur, Michel Houellebecq est l’une des figures majeures de la littérature contemporaine. Lauréat de nombreux prix, dont le Prix Goncourt et le Prix Interallié, il rejoint ainsi une liste de lauréats parmi lesquels figurent également plusieurs futurs Prix Nobel de littérature, tels que Bertrand Russell, Octavio Paz, V.S. Naipaul, Mario Vargas Llosa ou encore J.M. Coetzee.

Le jury du Prix de Jérusalem a salué à l’unanimité une œuvre qui, selon lui, « exprime et promeut l’idée de liberté de l’individu dans la société ». Dans ses motivations, le comité déclare: »Michel Houellebecq est sans conteste l’un des écrivains les plus marquants et influents du monde d’aujourd’hui. Radical dans sa pensée sur la condition humaine, il possède un « talent moral », une capacité à produire une œuvre guidée par une passion éthique, en plus de ses qualités esthétiques ».

Dans une époque où la littérature tend à se concentrer sur les questions identitaires, le jury salue le courage de Houellebecq d’aborder, avec clarté et acuité, les thèmes fondamentaux de l’existence — la vieillesse, la mort, l’amour et la sexualité.

L’auteur est également reconnu pour sa puissance d’imagination, sa capacité à créer des réalités alternatives et à critiquer, par leur biais, le monde contemporain. « Il a su réintroduire le pessimisme schopenhauerien du XIXe siècle dans le débat actuel, tout en restant extrêmement attentif à la possibilité humaine du bonheur, aussi bien personnel qu’utopique. »

La question de la liberté individuelle traverse toute son œuvre, et Houellebecq est vu à la fois comme un critique du libéralisme exacerbé et comme un exemple vivant de la résistance individuelle face aux dogmes dominants.

»Pour sa voix singulière, courageuse et éthique dans la littérature contemporaine, nous avons jugé que Michel Houellebecq méritait pleinement le Prix de Jérusalem pour la littérature 2025 », conclut le jury.

Le festival sera ouvert par le philosophe français, Bernard-Henri Lévy qui a qualifié l’évènement de »brillant exemple de la vitalité et de la résilience de la culture israélienne en ces temps de profonde tristesse et de défi. Même en temps de guerre et face au conflit qui perdure depuis 1948, Israël continue de créer et d’enrichir le monde par sa culture. Ce n’est là qu’une des expressions du sionisme, et elle me remplit de joie ».