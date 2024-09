Le forum Hagvoura, qui regroupe des familles dont les proches sont tombés au combat pendant la guerre, a publié un communiqué ce matin suite à l’annonce de la découverte de six corps d’otages et les accusations contre le Premier ministre désigné comme coupable de leur mort par une partie de la population israélienne.

”Nous vivons des journées difficiles pour tout le peuple d’Israël, nous partageons la douleur des familles et prions ensemble avec tout le peuple d’Israël pour le retour en vie et rapide du reste des otages. Nos proches ont donné leur vie avec bravoure pour le pays, pour la victoire, pour le retour des otages, nous avons reçu un rappel supplémentaire du fait que nous sommes en guerre contre un ennemi cruel qui ne recule devant rien, c’est pourquoi nous n’avons pas le droit d’arrêter! Nous devons continuer de toutes nos forces jusqu’à l’élimination de notre ennemi. Rappelons-nous, l’ennemi est le Hamas, nous sommes dans une guerre existentielle. Nous, familles de soldats tombés au combat, nous ne laisserons personne brûler pays, porter atteinte à notre avenir ici. Nos proches sont partis au combat et n’en sont pas revenus, nous devons tous soutenir Tsahal et le gouvernement pour qu’ils terminent la mission, avec toute la douleur, la tragédie et l’empathie, ne soutenez pas l’ennemi d’Israël. Le chaos joue en faveur de l’ennemi, ne donnez pas à Sinouar la victoire. Nous soutenons Tsahal, le gouvernement, continuez jusqu’à la victoire, pour ceux qui sont tombés au combat, pour la vie. Ensemble nous vaincrons!”.

Yeoshoua Shani, le père d’Ori, z’l, tombé au combat le 7 octobre, s’est adressé au QG des familles d’otages qui a appelé à ”faire trembler le pays”: ”Nous connaissons de très près votre douleur et nous la portons chaque jour depuis le 7 octobre! Mais malgré cette douleur, personne n’a le droit de faire trembler le pays! Peut-être que le moment est venu de faire une introspection parce qu’au lieu d’attaquer l’ennemi qui est le Hamas, celui qui détient les otages, assassine, tue, viole, vous avez attaqué le gouvernement depuis le premier jour comme si c’était lui qui retenait les otages. Il est impossible d’ignorer le fait douloureux que de cette manière, vous avez renforcé le Hamas. Faire trembler le pays? Vraiment? Vous allez ouvrir un nouveau front? Nous n’en avons pas suffisamment? Alors, malgré la douleur, nous sommes en guerre pour la sécurité d’Israël. Une guerre existentielle et dans une guerre il y a des pertes. Nous devons tous être unis face à l’ennemi. L’ennemi c’est le Hamas! Alors, des rassemblements de prières, d’unité, de soutien à nos combattants oui mais faire trembler le pays? J’appelle tous les dirigeants de droite et de gauche: non à la politique! Hissez-vous au niveau de l’instant! Unissez le peuple face à l’ennemi pour la victoire et le retour des otages!”.

Yaakov Nitsan, le père de Guilad, z’l, tombé au combat à Gaza: ”Lorsque mon Guilad a été tué, je ne suis pas sorti ”faire trembler le pays”. Lorsque plus de 700 familles ont enterré leurs enfants, des valeureux soldats, qui ont donné leur vie contre l’ennemi et pour ramener les otages, nous n’avons pas ”fait trembler le pays”. Lorsque des centaines de réservistes ont été et sont encore mobilisés pendant des dizaines voire des centaines de jours et se dévouent sans limites pour nous tous, leurs familles n’ont pas ”fait trembler le pays”. Parce que nous le comprenons tous: un accord maintenant signifie la libération de centaines de terroristes, qui commettront des dizaines d’attentats. Un accord maintenant signifie la perte du contrôle de zones stratégiques dans la Bande de Gaza, des endroits que nous serons obligés de reconquérir par la suite et nous paierons le prix du sang de soldats supplémentaires. Un accord maintenant signifie le retour d’une petite partie des otages et probablement la condamnation à mort de ceux qui resteront. Nous devons soutenir les familles des otages, les entourer de toute notre affection, pleurer avec elles. Mais nous devons penser à nos enfants qui vivent encore ici. Nous n’avons pas le droit de capituler, nous devons continuer par la force, nous devons gagner. Pour nous tous”.