La commandante adjointe de la station de radio militaire Galei Tsahal Galit Altenstein a annoncé que le journaliste Yaakov Berdugo cessera d’émettre son émission quotidienne avec le journal Yaron Wilenski. Il y a quelques mois, son temps d’émission avait été réduit et il est maintenant supprimé. Yaakov Berdugo ne cache pas ses idées de droite et son opposition au gouvernement actuel, mais son émission était la plus écoutée par la population. Il ne s’agit donc pas d’une mesure liées à une déficience d’audimat. A titre de comparaison, le célèbre journaliste d’extrême gauche Razi Barkaï, qui a récemment annoncé sa retraite après 27 ans d’émission quotidienne, n’avait jamais été menacé bien que la droite ait été au pouvoir durant la majorité de ces années. Tout le monde voit dans cette éviction la main du ministre de la Défense Benny Gantz qui voit en Yaakov Berdugo un « élément gênant ». Le journaliste, l’un des plus populaires à l’heure actuelle en Israël s’est vu offrir une émission supplémentaire sur la chaîne Aroutz 14.

Les réactions sont très nombreuses à droite. L’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou y voit une « nouvelle preuve du piétinement de la démocratie et de la liberté d’expression que pratique l’actuel gouvernement de gauche ». Le député Amir Ohana (Likoud) a annoncé qu’il n’accordera plus d’interviews à cette stations de radio (idem pour le journaliste Yinon Magal).

Yariv Levin (Likoud ) : « La police de la pensée de la gauche ne supporte pas d’entendre la vérité que Yaakov Berdugo clame avec force. Son éviction de l’émission qui était la plus équilibré du programme ne bâillonne pas uniquement Berdugo mais les millions de citoyens dont la voix n’est pas entendue dans les grands médias. Mais ils n’arriveront pas à le faire disparaître et son courage de dire la vérité aura le dessus sur la couardise de ceux qui le craignent. Cela confirme qu’il faut fermer cette station qui ne représente plus qu’un seul camp politique ».

Yoav Galant (Likoud) : « Le bolchévisme tant toute sa splendeur. Benny Gantz poursuit son épuration idéologique afin de faire de Galei Tsahal un outil pour ses aspirations politiques ».

Amihaï Shikli (dissident Yamina) : « Le grand libéral Benny Gantz a nommé sans appel d’offres ni commission de recherche une commandante adjointe qui s’est donné pour objectif d’évincer les rares journalistes de droite, comme Amir Ibgi et Yaakov Berdugo. Il s’agit ni plus ni moins de pratiques bolchéviques. Je refuse dorénavant d’être interviewé sur cette station et je ferai tout mon possible pour qu’elle soit fermée.

Moshé Aboutboul (Shass) : Ils ont peur !!! L’éviction de Yaakov Berdugo est la conséquence de sa popularité et de ses idées qui ne se conforment pas à celles des ‘chevaliers de la droiture et de la morale’ qui sont actuellement au pouvoir (…) Mais cette révolution ne pourra être stoppée ».

Betzelel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) : « Tout comme à l’époque d’Oslo, les dégâts profonds et à long terme que ce gouvernement de gauche aura créés mettront beaucoup de temps à être réparés : dans l’éducation, dans l’identité juive, dans la mainmise d’un discours progressiste sur les ministères, dans la sécurité le repeuplement, les médias, les nominations etc… »

Le Likoud a lancé un appel à ses députés leur demandant de refuser toute interview sur Galei Tsahal. Pour l’instant, aucune réaction à noter à gauche de la classe politique pourtant généralement soucieuse de la liberté d’expression.

