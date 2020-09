Des appareils de Tsahal ont effectué des raids de représailles mercredi matin tôt suite au tir de deux roquettes mardi soir. Parmi les objectifs visés et détruits, une infrastructure souterraine, une fabrique d’armes et explosifs et une base servant à des entraînements et essais de tirs de roquettes.

Pendant cette riposte, les sirènes d’alerte ont une nouvelle fois retenti à Sderot et dans d’autres localités de la bordure. Les tirs de roquettes se sont poursuivis durant quarante minutes et le dispositif Dôme de Fer a réussi à intercepter huit tirs. Tsahal a ensuite effectué un nouveau raid de représailles.

Les tirs de roquettes de mardi soir, dont l’une s’est abattue en pleine ville d’Ashdod, ont fait sept blessés, dont une femme enceinte. L’un des blessés est dans un état grave et traité en unité de soins intensifs. Sa vie n’est toutefois pas en danger selon les médecins.

Le maire de Sederot, Alon Davidi a dénoncé la « mollesse » de la réaction israélienne : « C’est humiliant de voir le Premier ministre, qui possède une armées tellement puissante et lui demande de tirer sur des entrepôts et des dunes mais sans éliminer le terroristes ».

Vidéo :

Photo Ofer Zidon / Flash 90