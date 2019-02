Toujours motivée par l’objectif de faciliter l’entrée des olim sur le marché du travail israélien, Qualita propose aujourd’hui des formations au terme desquelles, l’embauche est assurée. Le nouveau concept de formation professionnelles, avec un emploi à la clé recouvre deux domaines d’activités: l’informatique et les assurances.

Reouven Adam, directeur du département Placement en entreprises du Hub de l’emploi, nous en dit davantage.

DevOps: Un des métiers les plus demandés dans la high-tech

La première formation concerne le métier d’ingénieur Devops, poste de plus en plus demandé au sein des entreprises. Devops est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l’unification du développement logiciel (dev) et de l’administration des infrastructures informatiques (ops), notamment l’administration système.

“Qualita travaille en coopération avec une société de conseil spécialisée dans la formation à ce métier. En 10 semaines, les étudiants acquièrent un savoir-faire et ils sont immédiatement embauchés pour un salaire de 12.000 shekels par mois. Celui-ci va ensuite augmenter de 2000 shekels tous les 6 mois pendant 2 ans. Ainsi, non seulement les olim qui bénéficient de cette formation, ont un emploi demandé mais au bout de 2 ans d’ancienneté seulement, ils touchent 20.000 shekels par mois”, nous résume Reouven Adam, ”sur le marché, ces postes peuvent être rémunérés jusqu’à 30.000 shekels par mois”.

La formation est gratuite, aucun diplôme préalable n’est exigé. Le seul pré-requis est de réussir un examen qui témoigne d’une expérience dans le développement informatique et d’être disponible pendant 10 semaines à plein temps, ”la formation est intensive”, précise Reouven. Puis il poursuit: ”100% des candidats présentés par Qualita lors de la première session de cette formation ont aujourd’hui un emploi”.

Devenir agent d’assurance

La seconde formation proposée se trouve dans le domaine des assurances. ”C’est lors d’une commission alya et klita à la Knesset, que nous avons entendu l’organisation qui représente les agents d’assurance en Israël se plaindre qu’ils n’avaient pas assez de personnel parlant des langues étrangères. Ils se disaient même prêts à former les candidats à de tels postes”, nous raconte Reouven. Qualita a donc entamé les démarches auprès des responsables du secteur pour mettre en place une formation spécifique aux olim de France.

Les olim apprennent les différentes lois de l’assurance en Israël pour devenir les médiateurs entre les clients et les sociétés d’assurance.

“A la fin de cette formation, les étudiants sont embauchés en tant que référent d’assurance, dans les différentes sociétés d’assurance du pays. La formation est prise en charge financièrement à 95%. Puis, chacun a la possibilité de poursuivre des études pour devenir agent d’assurance”.

Pour cette formation aucun pré-requis n’est exigé et les horaires des cours s’adaptent aux personnes qui travaillent en parallèle puisqu’il s’agit d’un cours par semaine en soirée pendant 4 mois.

“Nous allons communiquer sur cette formation d’ici quelques semaines, et la formation commencera juste après pessah.”

Là aussi, c’est une voie royale pour trouver un emploi d’avenir et bâtir une situation professionnelle stable.

Pour aller plus loin:

Tél: 02-5020444

Mail: [email protected]