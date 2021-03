Observant le théâtre qui se déroule actuellement dans la classe politique, le président de la Liste arabe Ayman Oudeh a affirmé mercredi avec certitude que ni Binyamin Netanyahou ni Yaïr Lapid n’arriveront à former un gouvernement et que le pays se dirige tout droit vers une cinquième élection au mois de septembre. Même son de cloche chez Samy Abou Shahadeh, président du parti Balad qui a lui-aussi estimé que Yaïr Lapid sera incapable de former un gouvernement. Il a annoncé qu’il ne recommandera aucun candidat auprès du président de l’Etat et a appelé les autres partis arabes à en faire de même.

Du côté du parti Ra’am c’est le flou et le « suspense » et il est possible que Mansour Abbas adopte également une position neutre devant le président de l’Etat.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90