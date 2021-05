Après avoir reçu toutes les délégations des partis représentés à la Knesset, le président Reouven Rivlin a désigné Yaïr Lapid pour tenter de former un gouvernement, une tâche qui ne sera pas facile du tout. Après avoir reçu le mandat, le président de Yesh Atid a dit : « Le président de l’Etat m’a chargé de former un gouvernement d’union en Israël. Après deux semaines de cauchemar politique, la société israélienne est blessée. Un gouvernement d’union n’est pas un compromis mais un objectif. Nous allons former un gouvernement qui reflètera le fait que nous nous haïssons pas les uns les autres, un gouvernement dans lequel, la gauche, le centre et la droite oeuvreront ensemble pour affronter les défis économiques et sécuritaires auxquels nous faisons face. Nous avons besoin d’un gouvernement qui montrera que nos différences ne sont pas une faiblesse mais une source de force en Israël. Je ferai tout pour que ce gouvernement d’union soit formé le plus rapidement possible afin de pouvoir commencer à travailler pour les citoyens d’Israël ».

Ce scénario est un revers pour Naftali Benett qui espérait « avoir la main » et être celui qui serait chargé de former un gouvernement.

