Au lendemain des élections et après la victoire sans appel du camp de droite, les responsables politiques des partis de la future coalition avaient assuré vouloir boucler les négociations pour la formation du gouvernement en deux semaines. L’idée était de prêter serment le lendemain de la séance inaugurale de la 25e Knesset, soit aujourd’hui (mercredi) et ce, afin de mettre un terme le plus rapidement possible au mandat du gouvernement sortant.

Mais dans les faits, ce n’est pas ce qui s’est passé. Cela fait maintenant plusieurs jours que les négociations pour la formation du futur gouvernement sont embourbées. Le noeud se situe au niveau de la Tsionout Hadatit de Betsalel Smotrich, qui réclame le ministère de la Défense alors que Binyamin Netanyahou n’est pas prêt à le lui donner.

Les deux hommes ne s’étaient plus parlés depuis la semaine dernière. Hier, à la Knesset, ils ont eu un entretien au terme duquel, rien n’avait avancé.

Il se pourrait que le futur chef du gouvernement ne soit pas enthousiasmé par l’idée que Betsalel Smotrich occupe le poste de ministre de la Défense, notamment en raison des réticences et des pressions américaines. Par ailleurs, Netanyahou aurait déjà renoncé à sa promesse de régulariser les jeunes implantations, là aussi sous la pression américaine. Le futur Premier ministre souhaiterait temporiser les décisions sensibles par rapport aux Etats-Unis, estimant que son gouvernement a quatre ans devant lui et qu’il n’est pas nécessaire de tout exiger tout de suite. Peut-être espère-t-il aussi tenir jusqu’en 2024 et le retour éventuel au pouvoir de Donald Trump ou d’un autre candidat républicain. Des informations qui suscitent la méfiance et l’inquiétude au sein du parti de Smotrich, qui a déclaré qu’ils iraient jusqu’au bout avec leur demande du portefeuille de la Défense. Ce poste permettrait de posséder un réel levier d’action concernant les jeunes implantations et la vie en Judée-Samarie.

Notons aussi que Netanyahou doit composer avec les membres de son propre parti qui comprennent que les principaux portefeuilles ministériels sont en train de leur échapper. En effet, les Finances devraient revenir à Arié Derhy (Shass). Pour les Affaires étrangères, Netanyahou a pensé à une personne extérieure au parti, Ron Dermer, qui a été par le passé ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis. Si Smotrich obtenait la Défense, les élus du Likoud devraient donc se contenter des miettes.

Dans ce contexte, la rencontre qui devait avoir lieu ce matin entre les équipes de négociations du Likoud et de la Tsionout Hadatit a été annulée, ainsi qu’entre le Likoud et Yahadout Hatorah.

Le mandat de Netanyahou pour former son gouvernement est de 28 jours, à compter de dimanche dernier.