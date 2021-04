Se présentant devant le président Reouven Rivlin, Yifat Shasha Bitton, au nom de la délégation de Tikva ‘Hadasha, a annoncé que son parti ne recommande aucun des candidats pour former un gouvernement ! Elle a ensuite demandé au président de l’Etat de faire usage de son prestige et de son autorité en convoquant Naftali Benett et Yaïr Lapid afin de tenter de les convaincre de former un gouvernement d’union, tout comme il l’avait fait avec Binyamin Netanyahou et Benny Gantz.

Ainsi, avant les dernières visites de partis, le « score » des recommandations entre les différents candidats est le suivant : Binyamin Netanyahou : 52; Yaïr Lapid: 45; Naftali Benett : 7. La Liste arabe et Ra’am doivent encore se rendre auprès du président.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90