Il ne manquait plus que Shass, c’est désormais chose faite. Le parti d’Arié Derhy et le Likoud ont signé un accord fixant la répartition des postes ministériels pour le parti orthodoxe séfarade.

Selon l’accord signé cette nuit (mercredi à jeudi), Arié Derhy sera ministre de l’Intérieur et ministre de la Santé jusqu’en 2024 puis il quittera ces ministères pour prendre la tête de celui des Finances en rotation avec Betsalel Smotrich (Hatsionout Hadatit). Par ailleurs, Arié Derhy sera nommé vice Premier ministre.

Shass doit aussi recevoir le ministère des Cultes et celui des Affaires sociales et de la sécurité sociale. Deux autres ministres issus de Shass occuperont un poste de ministre au sein du ministère de l’Education et de ministre au sein du ministère de l’Intérieur.

Cet accord constitue une avancée supplémentaire vers la formation du gouvernement. Toutefois le Likoud se heurte encore à des difficultés face à Yahadout Hatorah, en particulier sur la loi sur l’enrôlement des orthodoxes à l’armée. Au sein de la formation orthodoxe, Gafni ne souhaite pas entrer en confrontation directe avec le Likoud et n’exige pas que les détails de cette loi soient inscrits dans l’accord de coalition. En revanche, Goldknopf veut que tout soit décrit dans l’accord.

Quoi qu’il en soit, le Likoud est parvenu à signer des accords de principe sur la répartition des portefeuilles ministériels avec tous les partis de la future coalition. Binyamin Netanyahou pourra ainsi se présenter devant le Président le 14 décembre pour lui demander de rallonger le délai de formation du gouvernement avec en mains des avancées significatives laissant peu de doutes sur la réponse positive que le Président devrait lui donner.