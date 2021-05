La n°2 de Yamina tente de convaincre le Likoud de recommander Naftali Benett auprès du président de l’Etat Reouven Rivlin afin qu’il le charge de former un gouvernement et ainsi, que la droite garde la main dans la tentative de constituer une nouvelle coalition. En pareil cas, Naftali Benett bénéficierait de 59 recommandations contre 51 à Yaïr Lapid, (pour l’instant car les deux listes arabes n’ont pas encore fait savoir leur décision).

Pour l’instant, le Likoud est très réticent à cette demande, craignant que Naftali Benett ne bénéficie de son soutien pour finalement rejoindre la gauche.

Par ailleurs, la décision d’Ami’haï Shikli et la lette qu’il a adressée à Naftali Benett commence à faire du bruit et elle est abondamment commentée et soutenue à droite.

