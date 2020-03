Le magazine américain Forbes a publié son classement des personnalités les plus fortes et influentes du monde, « The World’s Most Powerful People ». Le Premier ministre israélien est placé parmi les 30 premiers, plus exactement en 26e place mondiale! Et ce n’est pas sa manière de gérer la situation actuelle, comme le capitaine d’un bateau en pleine tempête, qui démentira cette donnée. Par ailleurs, le magazine Forbes considère que Binyamin Netanyahou occupe la 11e place des personnalités mondiales dans la catégorie du QI (quotient intellectuel).

Photo Yonatan Sindel / Flash 90