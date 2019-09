Le plus vieux clásico du monde en dehors des îles britanniques revoit le jour pour un amical en novembre en Israël…….Détails……..

On se demandait depuis quelques semaines quel serait le deuxième adversaire de l’Uruguay lors de la fenêtre FIFA de Novembre.

Après un match contre la Hongrie à Budapest prévu de longue date, il semblerait que ce soit l’Argentine qui se dressera sur le chemin de la Celeste le 19 novembre en Israël, a priori à Tel Aviv.

Ce clásico sera spécial car ce sera presque le deux-centième affrontement entre les deux pays, depuis ce 16 mai 1901, date du premier Argentine – Uruguay. L’Argentine possède un certain avantage du uniquement aux matchs amicaux, comme celui qui se jouera en novembre.

En match de compétitions officielles, le match est beaucoup plus serré (un partout en Coupe du Monde, quatorze à treize pour l’Argentine en Copa América, deux à zéro pour l’Uruguay aux Jeux Olympiques co-organisés avec la FIFA).

Pour ce qui est de la ville hôte, comme pour le Brésil-Uruguay d’il y a un an, c’est l’argent qu’il l’a emporté, sachant que l’Uruguay pouvait difficilement jouer ailleurs qu’en Europe (ou presque), quelques jours après son match à Budapest.

Source Lucarne opposee

