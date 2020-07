L’économiste Erez Tzadok a saisi le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit au sujet des honoraires colossaux (2,3 millions de dollars) perçus par Ehoud Barak pour des travaux effectués pour la Fondation Wexner entre les années 2004 et 2006. Alors que l’ancien Premier ministre affirme qu’il était en-dehors de la vie politique durant cette période il s’avère qu’il avait déjà entamé son come-back pour reprendre la direction du Parti travailliste et organisait des meetings et rencontres à domicile. Il est donc plus que probable que la fondation philanthropique américaine ait aidé à financer des activités politiques d’Ehoud Barak ce qui est interdit par la loi.

Dans un premier temps, le conseiller juridique du gouvernement a répondu qu’Ehoud Barak était bel et bien une personne privée à l’époque. Mais une fois que les preuves du contraire lui ont été présentées il a indiqué qu’il allait en référer au Procureur de l’Etat…qui n’est autre que lui-même, depuis qu’il s’est arrogé cette fonction « provisoirement »!!

Par ailleurs, loin des médias, un groupe de personnes manifeste en silence depuis une dizaine de jours devant le domicile d’Ehoud Barak, en l’accusant de soutenir financièrement le mouvement de protestation des chemises noires avec sa fortune personnelle, dont une partie provient de la Fondation Wexner, et dont l’un des plus grands contributeurs était un certain Jeffrey Epstein…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90