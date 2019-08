INGRÉDIENTS:

Légumes (poivron, courgette, asperge, champignons, aubergines, tomates,

artichaut, oignon rouge…)

Huile olive

Ail

Origan ou basilic

Fleur de sel

Poivre du moulin

Sauce tomate ou Pesto ou tapenade

Chèvre frais crémeux, émietté

2 c. à c. pignons grillés

Basilic ciselé

Quelques olives

Sirop de vinaigre balsamique.

Pour la pâte à Focaccia :

380g de farine

250ml d’eau tiède

2 cuillères à soupe de levure de boulanger

2 cuillères à soupe de miel

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1/2 cuillère à café de sel

Préparation:

Dans le robot mettre tous les ingrédients sauf l’eau et le sel.

Ajouter l’eau tiède et quand une boule se forme presque, ajouter le sel.

Mettre dans un bol. Laisser gonfler dans un endroit tiède 1h.

Couper tous les légumes en longueur et les mariner dans un plat avec huile d’olive, origan ou basilic, ail, fleur de sel, poivre du Moulin environ 30min.

Les disposer soit au BBQ soit sur un plat allant au four préalablement enduit d’huile d’olive, les faire griller pendant 15 à 20 min.

Au bout d’une heure étaler la pâte au rouleau en formant un rectangle ou ovale.

Déposer la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Former des petits creux avec le doigt tous les 2 à 3 cm et badigeonner « les empreintes » à l’aide d’un pinceau avec le reste d’huile d’olive, Fleur de sel et un peu d’eau puis étaler la sauce tomate ou pesto.

Garnir la focaccia avec tous les légumes grillés.

Laisser reposer la pâte 10 min.

Enfourner 15 min à 250 C à four chaud, jusqu’à ce que les bords soient bien gonflés et dorés.

À la sortie du four, émietter le chèvre frais sur le dessus, quelques pignons grillés et un peu de basilic, des olives et pour finir arroser de sirop de vinaigre balsamique.

Bon appétit !!!