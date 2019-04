Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Flipkart, 1er géant indien du e-commerce souhaite étendre son implantation en Israël et y installant sa gestion offshore et il vise à mettre en place un centre de R&D avec un accent particulier sur le cloud et la cybersécurité. Dans les années à venir, l’entreprise prévoit également d’acquérir plusieurs start-ups israéliennes et en septembre 2018, elle a acheté la société d’analyse israélienne Upstream Commerce, qui développe des solutions automatisées de tarification et d’analyse de produits dans le Cloud. Avec cette acquisition, Flipkart vise à apporter en Inde des solutions intelligentes avancées basées sur la science des données pour aider les vendeurs locaux à augmenter leurs ventes et à mieux servir leurs clients.

Contrairement à ce qui s’était passé dans le passé, l’actuel gouvernement de la NDA s’accorde ouvertement avec Israël et la décision de Flipkart s’inscrit dans le contexte de cette récente amitié entre l’Inde et Israël. Son acquisition de Upstream Commerce intervient à un moment où l’on estime que le marché de l’intelligence artificielle et de l’analyse dans le pays connaîtra une mobilité ascendante. Avec l’écosystème des start-ups d’Israël débordant d’opportunités, la décision de Flipkart est une décision claire qui tient compte de l’objectif plus large de l’expansion mondiale.

« Avec l’acquisition d’Amont, nous aurons désormais une présence technologique et des talents en Asie, aux Etats-Unis et en Israël, certains des principaux pôles mondiaux d’innovation. L’équipe d’Upstream Commerce est très talentueuse et en leur souhaitant la bienvenue chez Flipkart, nous nous réjouissons également de faire d’Israël l’un de nos centres d’excellence dans le domaine des sciences des données de pointe « , a déclaré Kalyan Krishnamurthy, CEO de Flipkart, juste après l’acquisition de l’entreprise.

L’Inde veut s’inscrire dans le mouvement général d’acquisitions majeures des pépites d’Israël par les géants internationaux de la technologie comme Google, Apple et Facebook.

Source : Analytics India Mag & Israël Valley