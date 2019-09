Le 27 octobre à Tel Aviv et le 28 à Jérusalem, il nous sera donné d’assister à une première mondiale. ‘Fleurs de soleil’ adapté du livre de Simon Wiesenthal et mis en scène par Steve Suissa ouvrira en effet la 3e édition du Festival du théâtre francais en Israël. L’occasion pour nous de nous pencher sur ce seul en scène interprété par un Thierry Lhermite bluffant et au sommet de son art avec le fondateur du festival, Steve Suissa.

Comment est né cette idée de pièce ?

Steve Suissa: Quand j’ai découvert ‘Fleur de soleil’, j’ai été bouleversé par l’humanité de ce texte et par cette thématique du pardon.

Jean-Marc Dumontet, le producteur associé du Festival du théâtre français en Israël et Thierry Lhermitte, partageaient le même sentiment. Nous nous sommes lancés en espérant que ce sujet susciterait l’intérêt du public.

Pour ceux qui ne le connaisse pas, pouvez-vous nous rappeler qui était Simon Wiesenthal ?

S.S.: Un homme, rescapé de la Shoah, qui toute sa vie, et bien avant d’être le célèbre chasseur de nazis a cherché à comprendre, savoir et trouver des réponses …

Son parcours et sa quête représentent une véritable source d’inspiration.

D’ailleurs, le Musée de la tolérance qui ouvrira bientôt ses portes à Jérusalem portera son nom…

Pourquoi avoir pensé à Thierry Lhermite pour interpréter cette pièce ?

S.S.: Thierry Lhermitte a cette élégance lumineuse et cette pudeur nécessaire qui permettent de l’imaginer dans de grands rôles.

Cela faisait longtemps que je voulais travailler avec lui.

Partager ce projet avec lui, qui m’avait fait l’amitié de participer à la seconde édition du Festival et Jean Marc Dumontet est symboliquement très fort. Cela veut dire que le Festival du théâtre français en Israël, commence à produire une énergie qui lui est propre et qui est surtout susceptible de générer des projets originaux et plein de sens.

Photo: Erez Lichtfeld

‘Fleurs de soleil’ ouvre le Festival et à Jérusalem de surcroit. Ce n’est pas anodin…

S.S.: A Jérusalem, parce que c’est une façon de ramener Simon Wiesenthal à la « maison »…

Et d’honorer les francophones et le public israélien car c’est sous-titré…

Un mot sur Bronx, qui est déjà un succès avéré en France et qui sera présenté le 29 octobre à Tel Aviv.

S.S.: J’adore cette histoire. Le courage et la tendresse d’un homme qui se souvient d’où il vient pour savoir où il va… Ce texte me bouleverse et Francis Huster incarne avec une force et une incroyable subtilité les personnages de cette pièce qui vous plonge dans cet univers mafieux italo-américain d’où sont nés des chefs-d’œuvre du cinéma comme Le Parrain.

C’est le 3e anniversaire du Festival du Théâtre français en Israël, quel est votre état d’esprit ?

S.S.: Une fierté, une immense envie de continuer avec toute ma belle équipe à construire ce pont d’amour entre le festival, les écoles, les émissions religieuses du dimanche matin…

Cette certitude de croire que la culture aide, renforce, répare, nous donne de la force et donc que tout cela est plus que nécessaire… Enfin et au-delà de tout, cet amour du public qui nous accompagne et nous pousse vers l’excellence !

L’occasion pour moi à travers votre journal d’adresser à vos lecteurs et aux francophones d’Israël mes meilleurs vœux de santé et de bonheur en cette veille de Rosh Hachana !

3e édition du Festival du théâtre français en Israël du 27 au 31 octobre 2019

Réservation : 03 915 56 32 ou www.culturaccess.com

Photo Steve Suissa: Emmanuel Dumontet