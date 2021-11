L’organisation juridique « Shurat HaDin » a réussi à faire émettre un ordre de séquestre sur un montant de 427 millions de shekels que la fameuse association « Aide 48 » liée directement au parti Ra’am prévoyait de transférer au Hamas. La requête judiciaire avait été déposée au nom de la famille Gavish dont quatre membres avaient été assassinés à leur domicile à Elon Moreh lors de la 2e Intifada.

La présidente de Shurat HaDin, Nitzana Darshan-Leitner s’est félicitée du fait que « des victimes du terrorisme ont réussi là où le gouvernement a échoué ». Les montants confisqués à l’association « Aide 48″ serviront à verser des dédommagements à la famille des victimes. L’avocate a rajouté : »L’ordre de saisie de ces montants est une mesure juste. Elle nous aide à assécher les tuyaux d’oxygène du terrorisme et à empêcher une association israélienne liée au Mouvement islamique de transférer des fonds à nos ennemis. Contre le terrorisme, la meilleure défense est l’attaque. »

L’organisation »Ad Kan », qui a aidé à révéler les liens entre le parti Ra’am, l’association « Aide 48 » et le Hamas a réagi à cette décision judiciaire : « …’Ad Kan’ et le Forum ‘Bo’harim Ba’haïm’ des familles endeuillées avaient révélé à la veille du vote du budget les liens entre les dirigeants de Ra’am et du Mouvement islamique avec le Hamas ainsi que le financement de dizaines de millions de shekels au Hamas par le biais de l’association ‘Aide 48’. Nous félicitons l’organisation ‘Shurat HaDin’ pour la procédure judiciaire qui a abouti à la saisie des sommes destinées au Hamas et qui seront versées aux familles des victimes du terrorisme. Nous appelons le gouvernement israélien à stopper le financement d’associations liées au Mouvement islamique afin de mettre fin au transferts de fonds vers le Hamas. En ce moment-même, ‘Ad Kan’ est en train de former une équipe spécialisée qui sera chargée de détecter tous les fonds qui sont versés par le Mouvement islamique israélien et ses ramifications au profit des terroristes… »

