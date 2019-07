Lors d’une conférence de presse introduite par Naftali Benett, Ayelet Shaked a enfin annoncé sa décision devant une assistance enthousiaste.

Trois mois après leur échec électoral et après en avoir tiré les leçons, Ayelet Shaked et Naftali Benett vont poursuivre leur collaboration: Ayelet Shaked a annoncé dimanche soir à Kfar Hamaccabia qu’elle prend la direction de la Nouvelle Droite.

Avec une humilité qu’il faut lui reconnaître, Naftali Benett avait déclaré avant elle: « J’ai pris mes responsabilités en décidant que les idées sont plus importantes que les individus et que l’Etat d’Israël est plus important que l’avancement personnel. J’ai donc décidé d’accorder à mon amie Ayelet Shaked la tête de la Nouvelle Droite. Je me place désormais sous sa direction et je l’aiderai de toutes mes forces à réussir ».

Très souriante et ovationnée, Ayelet Shaked a développé un discours rassembleur, soulignant qu’il y aujourd’hui un seul parti qui sera dirigé par une femme. Elle n’a pas caché qu’elle est son parti visent à terme à prendre les rênes de l’Etat d’Israël. Elle n’a pas omis de relever le « courage politique » de son associé Naftali Benett qui a accepté de s’effacer quelque peu devant elle.

L’ancienne ministre de la Justice a pris exemple sur la plateforme de son parti pour souhaiter que religieux et non-religieux puissent travailler et vivre ensemble malgré leurs différences et a rappelé la date du 17 Tamouz et de la destruction du Temple suite à la haine gratuite selon les Sages d’Israël.

Ayalet Shaked s’est même permis de dresser l’éloge de la gauche et des fondateurs de l’Etat: « Le Parti travailliste a créé l’Etat d’Israël. Il faut dire la vérité. La gauche a réalisé de grandes choses dans la renaissance du peuple juif en Erets Israël ». Avant de piquer: « Mais nous voyons que la gauche s’est un peu fatiguée. Cependant, pendant des années, la droite n’a pas osé prendre la relève. Mais nous le ferons, nous acceptons la mission, sans ego mais sans peur. Avec humilité mais détermination… ».

Tout comme Naftali Benett avant elle, Ayelet Shaked a rappelé les grandes lignes de la plateforme politique de la Nouvelle Droite: libéralisme, l’Etat au service du citoyen, lutte contre tous les monopoles, poursuite de la réforme du système judiciaire, tolérance religieuse dans le but de rapprocher et non d’exclure, concertation à la place d’affrontement sur les questions touchant aux relations entre l’Etat et la religion ou à l’enrôlement des orthodoxes.

Sur le plan de la politique étrangère, les positions sont claires: non à un Etat ‘palestinien’ et politique très ferme vis-à-vis des terroristes.

Ayelet Shaked a également lancé un appel à l’union aux autres composantes de la droite: « J’en appelle à mes compagnons de chemin. Oui certes, nous avons des divergences de vues, mais face aux défis qui sont devant nous, elles sont insignifiantes. Une alliance serait une garantie pour une droite idéologique et pétrie de valeurs. Nous devons le faire. Ensemble et sous mon leadership nous deviendrons une force significative qui pourra diriger le pays avec courage et foi… ».

Elle a conclu par un appel à la population: « Peu importe où vous étiez avant, votre avenir est ici. J’aborde cette nouvelle mission avec humilité mais détermination. Le bien du pays est la seule chose que j’ai devant les yeux, c’est le combat de ma vie et j’y consacrerai toutes mes forces. J’en appelle à votre collaboration ».

Vidéo:

Photo Tomer Neuberg / Flash 90