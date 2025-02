Dans les heures et les jours qui ont suivi la terrible attaque du Hamas le 7 octobre 2023, une rumeur a pris de l’ampleur: des forces militaires auraient été déplacées la veille de l’attaque de la bordure de Gaza vers la Judée-Samarie pour protéger la Soucca que le député Tsvi Souccot (Hatsionout Hadatit) avait installé en plein village arabe de Hawara pour protester contre les attentats à répétition à cet endroit.

D’après ces accusations, le député Souccot en particulier et les habitants de Judée-Samarie en général auraient été en partie responsables de la débâcle du 7 octobre puisque par leur faute la bordure de Gaza aurait été dégarnie de certaines de ses troupes.

Le journaliste Ilan Kfir a écrit un livre qui reprend ces affirmations et le député Souccot a entrepris une action en justice contre lui pour diffamation.

Cette semaine, plus d’un an après que l’affaire a éclaté, Ilan Kfir a officiellement reconnu que ces accusations étaient fausses et infondées. Après avoir étudié la question en profondeur sur la base de documents fournis par Tsahal il a constaté que les forces qui se trouvaient à Hawara le 7 octobre étaient arrivées bien avant que le député Souccot n’ait installé sa soucca et selon un programme de déploiement des combattants qui avait été acté au mois d’août précédent par Tsahal.

Lors d’un rendez-vous organisé par Yossi Dagan, le président du conseil régional de Judée-Samarie, Tsvi Souccot et Ilan Kfir se sont rencontrés. Ce dernier a reconnu son erreur et Souccot a décidé de retirer sa plainte contre lui.

Ilan Kfir s’est engagé à écrire dans son prochain livre un passage consacré à son mea culpa et à la description de ce qu’il s’est réellement passé.