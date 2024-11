Le Rav Elyakim Levanon, le Rav de la Samarie, a appelé le ministre de la Défense, Israël Katz, suite à l’annonce de sa décision de mettre fin aux détentions administratives pour les habitants juifs de Judée-Samarie.

Le Rav Levanon a remercié le ministre pour cette décision qu’il a qualifiée ”d’audacieuse”.

”Notre courageux ministre de la Défense, Israël Katz, nous n’avons pas de mots”, a dit le Rav, ”Nous sommes tous reconnaissants et nous vous remercions pour cette démarche audacieuse. L’opposition de la gauche est une preuve que cette décision est la bonne et qui entend-on dans les médias? Ahmed Tibi qui est contre. C’est le signe le plus clair”.

Le Rav a ensuite formulé une proposition concernant la mise en oeuvre d’une alternative à ces détentions administratives pour ces jeunes problématiques. Le Rav Levanon a demandé que les autorités impliquent les rabbins qui peuvent avoir une influence sur eux. ”Notre communication avec ces jeunes peut être efficace”, a estimé le Rav Levanon.

Le ministre Katz lui a répondu qu’il pensait que l’outil de la détention administrative était illégitime surtout lorsqu’il est utilisé uniquement contre une partie de la population qui est déjà attaquée et soumise à des sanctions. Il a ajouté qu’il serait en contact avec lui concernant sa proposition et a estimé que les Rabbins pouvaient, effectivement, jouer un rôle.