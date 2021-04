Tous les partis politiques ont défilé durant la journée de lundi à la résidence présidentielle pour informer le président Reouven Rivlin de leur choix quant à celui qu’il devrait charger de former un gouvernement. A la fin de la journée, c’est Binyamin Netanyahou qui a obtenu le plus de recommandations (52), suivi par Yaïr Lapid (45) et Naftali Benett (7). Trois partis ont préféré ne désigner aucun candidat : Tikva ‘Hadashah (6), la Liste arabe (6) et Ra’am (4).

Reouven Rivlin devrait annoncer mardi qui il chargera en premier de former un gouvernement, probablement Binyamin Netanyahou.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90