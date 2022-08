La signature de l’accord avec l’Iran qui devient de plus en plus probable inquiète les responsables israéliens qui tentent tout ce qui est en leur pouvoir pour l’empêcher.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, est en ce moment aux Etats-Unis pour s’entretenir avec différents cadres de l’administration en charge des questions iraniennes. Il ne sera cependant pas reçu par son homologue américain mais uniquement pas le responsable des renseignements, Jack Sullivan. Il va présenter à nouveau la position israélienne, à savoir une opposition farouche à l’accord, et expliquer pourquoi il est également de l’intérêt des Américains de refuser.

Le Premier ministre, de son côté, s’est entretenu avec plusieurs chefs d’Etats et de gouvernements européens à ce sujet par téléphone. Il a également voulu parler avec le Président américain, mais en vain.

Depuis plusieurs jours, ses services travaillent pour obtenir un entretien avec Joe Biden mais on leur a opposé une fin de non recevoir au motif que le Président est en vacances. Les conseillers de Biden ont affirmé que dès son retour, il discuterait avec le Premier ministre israélien.

Les Etats-Unis ont fait savoir qu’ils attendaient de l’Iran qu’il réponde aux interrogations de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, concernant des irrégularités relevées sur ses sites nucléaires. Ils assurent que sans ces réponses, aucun accord ne sera signé.

Hier (mercredi), Yaïr Lapid a déclaré: »Ce qui se trouve sur la table est un mauvais accord qui donne à l’Iran 100 milliards de dollars par an. Cet argent ne sera pas destiné aux écoles ou aux hôpitaux. Ces 100 milliards de dollars par an serviront à la destabilisation du Moyen-Orient et à la propagation du terrorisme dans le monde. Cet argent va financer les Gardiens de la Révolution et les forces qui oppressent le peuple iranien. Il financera de nouvelles attaques contre des bases américaines au Moyen-Orient, renforcera le Hezbollah, le Hamas et le Djihad islamique. C’est de l’argent pour les personnes qui veulent assassiner les écrivains et les philosophes à New York et, bien entendu, pour le programme nucléaire ».

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a tenu hier une conférence de presse pour condamner la politique gouvernementale face à l’Iran. »De mon temps, l’accord qui avait été signé était moins pire ».

Amos Yadlin, l’ancien chef des renseignements israéliens, cité par Ynet explique: »Il est clair pour tout le monde que cet accord est mauvais. Le débat porte sur la question de savoir ce qui est pire pour Israël: l’accord ou l’absence d’accord ». Yadlin pense qu’il s’agit là d’un faux débat, pour lui, il convient dès maintenant de préparer avec les Américains, le jour d’après, qu’il y ait un accord ou non. Il estime qu’un plan stratégique et militaire doit être élaboré face à un Iran nucléaire. »Comment transformer la promesse de tous les présidents américains successifs d’empêcher l’Iran de se doter d’une arme nucléaire en actions concrètes? », interroge-t-il.