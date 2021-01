Le président de Shass Arié Dery avait peut-être été trop optimiste en s’engageant solennellement dimanche dans une conférence de presse à ramener Gideon Saar et Naftali Benett au sein d’une coalition de droite autour de Binyamin Netanyahou. Il a même souhaité pleine réussite à ces deux partis « afin qu’ils ramènent le plus de voix possibles du centre gauche et renforcent ce gouvernement de droite ». Si Yamina n’a pas réagi, le parti Tikva ‘Hadasha n’a quant à lui pas tardé, et de manière sèche : « Cela n’arrivera pas. Arié Dery a compris que Netanyahou a perdu la confiance de la majorité de la population. Netanyahou n’a pas 61 députés et il n’a pas de gouvernement. Tout ce que Binyamin Netanyahou a à proposer c’est encore des campagnes électorales et encore de l’instabilité politique et économique ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90