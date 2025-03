Tsahal a lancé cette nuit (lundi à mardi) une attaque surprise contre le Hamas dans la Bande de Gaza sur instruction du Premier ministre et du ministre de la Défense.

Le cabinet du Premier ministre a publié cette nuit un communiqué dans lequel il explique que l’ordre a été donné en raison du refus du Hamas de libérer les otages israéliens restants et du rejet par l’organisation terroriste de la proposition de l’émissaire américain Steve Witkoff.

»A partir de maintenant, Tsahal va attaquer avec une force militaire croissante le Hamas », indique le communiqué, »Les plans opérationnels ont été présentés la semaine dernière par Tsahal et validés par l’échelon politique ».

L’organisation terroriste Hamas a réagi à la reprise des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. « Netanyahou et Israël portent l’entière responsabilité des conséquences de cette agression perfide à Gaza. Netanyahou et son gouvernement extrémiste prennent la décision d’annuler l’accord de cessez-le-feu, exposant ainsi les otages à Gaza à un destin inconnu. Nous exigeons que les médiateurs tiennent Netanyahou et Israël pleinement responsables de la violation et de l’annulation de l’accord », a déclaré l’organisation.

Parallèlement, le Commandement du Front Intérieur a publié de nouvelles consignes concernant les activités civiles dans le pourtour de la Bande de Gaza en les restreignant, les activités scolaires et éducatives sont interdites.