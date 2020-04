La réunion entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le chef de Bleu-Blanc Benny Gantz s’est achevée mardi après-midi. Les deux hommes ont convenu que les équipes de négociateurs respectives reprendront les discussions mercredi soir à l’issue de la fête. Depuis lundi soir, un certain optimisme est diffusé de part et d’autre, indiquant des « progrès significatifs » sur les questions en suspens. Se basant sur des fuites, plusieurs médias israéliens ont déjà imaginé la composition du futur gouvernement et l’identité probable des ministres mais comme les choses peuvent encore changer en dernière minute et qui’il y a parfois deux voire trois noms pour un ministère, il vaut mieux attendre les annonces officielles.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90