Binyamin Netanyahou et Naftali Benett se sont rencontrés pour la quatrième fois en une semaine à la résidence du Premier ministre, cette fois-ci avec la participation des équipes de négociateurs des deux partis. Avant leur réunion, une information – non confirmée – avait circulé faisant part que le Premier ministre proposerait à Yamina les postes ministériels occupés actuellement par Bleu-Blanc : la Défense, les Affaires étrangères et la Culture et les Sports, le Premier ministre tenant à conserver le poste de la Justice pour le Likoud où il est convoité par deux députés : Amir Ohana et Yariv Levin.

A l’issue de la rencontre, rien n’a encore filtré sur son contenu, si ce n’est que les deux hommes ont convenu que les équipes de négociateurs des deux partis se rencontreront une nouvelle fois.

Au Likoud on est toujours sceptique sur les intentions réelles de Naftali Benett qui refuse de s’engager à ne siéger que dans un gouvernement de droite. En affirmant lundi que Netanyahou peut compter sur les sept voix de Yamina tout en disant qu’il n’y aura pas de cinquième élection, Benett laisse encore planer le doute sur ce qu’il fera si Binyamin Netanyahou n’est pas arrivé à former une coalition au bout du délai de 28 jours. Mais en se mettant, en tout cas pour l’instant, du côté du Premier ministre, Naftali Benett a placé la balle dans le camp de Betzalel Smotritch qui doit maintenant résoudre son dilemme : maintenir son refus d’entrer dans une coalition si elle se fait au prix d’un soutien – même par abstention – du parti Ra’am, ou rompre son engagement solennel de ne pas permettre la formation d’un gouvernement qui serait soutenu d’une manière ou d’une autre par le parti islamique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90