Les deux cérémonies d’hommage pour l’année du 7 octobre n’auront pas lieu en même temps. De cette manière, il n’y aura pas de ”concurrence” entre les deux événements.

La cérémonie civile organisée par des proches de victimes et d’otages commencera par une minute de silence à 19h10 soit 7h10 en référence au 7.10, date de l’attaque du Hamas. Elle sera terminée avant que la cérémonie d’Etat ne soit diffusée aux alentours de 21h.

La cérémonie civile se tiendra au parc Yarkon à Tel Aviv et sera ouverte au public alors que celle de l’Etat sera enregistrée à Netivot sans public.

La cérémonie d’Etat sera diffusée sur des écrans au Parc Hayarkon.

Ce décalage dans les horaires est accueilli avec soulagement et réduit l’intensité de la polémique qui est née après que certaines familles d’otages et de victimes ont refusé de participer à une cérémonie organisée par le gouvernement.

D’autres souhaitent que ce soit justement l’Etat qui l’organise, à l’instar d’Itzik Bonzel, le père d’Amit, z’l, tombé au combat à Gaza: ”Ce n’est pas la cérémonie de Miri Regev, c’est la cérémonie d’Israël”, souligne-t-il, ”Je ne connais qu’un Etat, qu’un gouvernement, celui qui a envoyé mon fils et les autres combattants se battre à Gaza. Je refuse de prendre part à la polémique sur où et comment la cérémonie doit se tenir. Ceux qui ont envoyé nos fils, qui ne sont pas revenus, se battre, a le devoir d’organiser une cérémonie pour leur souvenir. Il doit toucher toute la société israélienne, la cérémonie doit aussi donner une place à la situation dans le nord et dans le sud. Miri Regev n’est pas le sujet, ce n’est pas la cérémonie de Miri Regev, les tentatives de mêler son nom à une cérémonie si importante portent atteinte au respect dû aux soldats tombés au combat”.

Eliahou Libman dont le fils Elyakim, z’l, a été assassiné au festival Nova: ”Mes parents ont été expulsés du Goush Katif, je n’ai pas toujours été d’accord avec l’attitude de l’Etat, mais nous l’avons toujours respecté. Nous demandons de ne pas nuire aux sentiments des familles endeuillées, dans leur douleur et leur malheur. Le gouvernement doit donner une place à tout le monde. Il est impossible que chaque famille prenne la direction de l’événement. J’aurais voulu un certain style de cérémonie, mais pour le respect de l’Etat, je suis prêt à renoncer à pas mal de choses. Pour l’unité. J’attends de chaque famille et de tout le monde dans le peuple d’Israël un tel comportement”.

Iris Haïm, la mère de Yotam, otage à Gaza tué par erreur par Tsahal, a déclaré: ”Je veux un pays et je veux qu’il continue à exister. La cérémonie alternative n’est pas une cérémonie du souvenir, c’est une manifestation contre le gouvernement actuel. Les gens qui sont aujourd’hui à la tête du pays ont été élus. Et je le répète, je suis une électrice d’Avoda-Meretz et Yesh Atid-Gantz. Mais nous portons une responsabilité”.