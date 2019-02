Evincée de manière humiliante du Camp Sioniste par Avi Gabbaï, non désirée dans les partis du centre et au plus bas dans les sondages, Tsipi Livni envisagerait sérieusement de quitter la vie politique.

La présidente de HaTenoua n’a pas encore pris sa décision définitive mais selon des proches, si les sondages ne s’améliorent pas d’ici les prochains jours, l’ancienne ministre pourrait quitter la vie politique après 18 ans de présence, notamment pour deux raisons: ne pas obtenir un score humiliant et ne pas “gaspiller” des voix au centre gauche dans lequel elle s’est lancée éperduement après un passé au Likoud puis à Kadima. Dans les sondages successifs, Tsipi Livni est loin d’atteindre le seuil d’éligibilité et aucun des chefs des deux grands partis – Yesh Atid et ‘Hossen LeIsraël – ne semblent se précipiter pour lui proposer de l’intégrer.

Dans son parcours politique depuis quinze ans, Tsipi Livni a beaucoup déçu et décontenancé les électeurs par ses zigzags politiques, son obstination envers des idées irréalistes et ses attaques virulentes contre de secteurs de population qu’elle soutenait autrefois, ce qui explique probablement le désaveu qu’elle connait actuellement auprès de l’opinion.

Photo illustration