Voici la grille des prochaines projections du prodigieux film en 4 parties réalisé par le cinéaste Jean-Pierre Lledo : « Kippour », « Hanouca », « Pourim » et « Pessah ». Itinéraire passionnant de ce Juif d’Algérie nourri de marxisme, d’anticolonialisme, d’antisionisme et de « Palestinisme » qui redécouvre un jour ses racines et se réinscrit dans l’aventure de son peuple en brisant le tabou et « osant » se rendre en Israël pour aller à la rencontre de la réalité de ce pays qu’il honnissait sans le connaître. C’est un choc salutaire qu’il l’exprime à travers ces écrits mais aussi par ce Road movie passionnant et touchant qui mérite d’être vu…

