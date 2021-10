Le comité du prix Nobel a révélé lundi les noms des récipiendaires du prix Nobel d’Economie. Il s’agit de trois spécialistes de l’économie expérimentale : le Canadien David Card, l’américano-israélien Joshua Angrist et l’américano-néerlandais Guido Imbens. Dans son annonce, le jury a expliqué son choix par le fait que ces spécialistes « ont a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d’expériences naturelles ».

Joshua Angrist (61) est un chercheur américain détenteur de la citoyenneté israélienne, Il a vécu en Israël de 1982 à 1985 et enseigné à l’Université hébraïque de Jérusalem. Il est spécialiste de l’économie du travail et de l’économie de l’éducation. Il enseigne actuellement l’économie au fameux Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Les trois lauréats se partageront un montant de 10 millions de couronnes suédoises (3,5 millions de shekels) et se verront remettre leur médaille lors de la cérémonie (restreinte à cause du Corona) du 10 décembre à Stockholm.

