Le magazine américain Newsweek a établi un classement des meilleurs département de cardiologie dans les 200 meilleurs hôpitaux à travers le monde. Trois hôpitaux israéliens entrent dans ce club très sélectif. L’Institut du coeur de l’hôpital Shiba de Tel-Hashomer est placé en 55e place mondiale, et deux autres départements de cardiologie israéliens font partie des 100 et 200 meilleurs au monde : celui de l’hôpital Hadassa Ein Karem de Jérusalem (81e) et le Centre médical Surasky de l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv (162e).

Les huit premières place sont tenues par des hôpitaux américains, avec en tête la clinique de Cleveland. Le premier département de cardiologie français est l’Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (12e) et le deuxième, l’hôpital européen Georges Pompidou (32e).

Photo Pixa