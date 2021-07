Quatre jeunes israéliens ont obtenu chacun une médaille aux olympiades internationales des sciences informatiques IOI organisées cette année par Singapour. Plus de 350 jeunes venus de 80 pays participaient à ce grand concours. Cette année, à cause du Corona, les épreuves se sont déroulées par Zoom. Yanir Edery et Gonen Gazit ont obtenu une médaille d’argent, Yoav Katz et Lior Yehezkeli ont obtenu une médaille de bronze. Les épreuves se sont déroulées sur deux jours, chaque candidat ayant obtenu trois missions complexes à accomplir en cinq heures. La ministre de l’Education Yifat Shasha-Bitton a félicité les quatre médaillés et a salué « des succès impressionnants qui placent Israël à la pointe des pays avancés et pionniers dans les sciences ». Elle a rajouté que « le trésor de l’Etat d’Israël est son capital humain qui permettra de ses mesurer à l’avenir avec tous les défi complexes dans les domaines des sciences, de l’économie et de la technologie ».

Photo Centre des scientifiques du Futur