Le nombre de Juifs qui montent sur le Mont du Temple est en constante augmentation.

Pendant les fêtes de Tichri, 7130 Juifs sont montés soit 33% de plus que l’année dernière à la même période. Uniquement pendant la fête de Souccot, ils ont été 4673, et ce malgré les fouilles minutieuses afin de vérifier qu’aucun d’entre eux ne portait de Loulav sur lui.

Parmi ces pélerins on a compté aussi des personnalités comme les députés Itamar Ben Gvir et Yomtov Kalfon.

L’administration du Mont du Temple a expliqué cette augmentation du nombre de visiteurs par une présence policière plus efficace: »La police est parvenue à endiguer les groupes d’émeutiers musulmans sur place et ils ne se sont pas rassemblés autour des Juifs qui montaient sur le Mont. Les visites se sont déroulées rapidement et sans queue ou nuisances sur la route d’accès ».

L’administration s’est aussi félicitée des contrôles sur les pélerins qui ont été plus discrets et n’ont pas empêché les groupes d’entrer sur le Mont.