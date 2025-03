Le festival Series Mania se tient en ce moment à Lille. Parmi les séries présentées lors de ce prestigieux festival, on trouve la série américano-israélienne, »The German ».

Un groupe de manifestants pro-palestiniens ont fait irruption dans la salle de projection de cette série. Brandissant un drapeau palestinien, ils ont scandé: »Israël assassine les artistes en Palestine ». Ils sont entrés à trois reprises dans la salle pour manifester, la troisième fois en plein milieu de la projection.

מוחים פרו-פלסטינים הפריעו להקרנת הסדרה הישראלית « הגרמני » בפסטיבל הסדרות היוקרתי Series Mania שמתקיים בעיר ליל שבצרפת. קודם לכן, צעדו כוכבי הסדרה על השטיח הסגול בפסטיבל עם סיכת החטופים | לידיעה המלאה >>> https://t.co/3JjRjgVFuA@dorm1212 @DovGilHar pic.twitter.com/riPbsOHCVo — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2025

»The German », interprété par les acteurs israéliens Ania Bukstein et Alon Aboutboul et l’allemand Olivier Masucci, raconte l’histoire d’Uri et Anna, deux survivants de la Shoah. Ces deux jeunes, qui ont tout perdu pendant la Shoah finissent par tomber amoureux. 25 ans plus tard, Uri et Anna continuent de s’aimer. Dans un kibboutz au bord de la mer de Galilée où ils se sont installés et ont fondé une famille, ils mettent tout en œuvre pour oublier leur passé de survivants de la Shoah. Mais lorsque le Mossad recrute Uri pour une mission dangereuse en Allemagne, les souvenirs refont surface et viennent fissurer l’union si parfaite, tandis qu’une terrible suspicion s’installe chez Anna. Parallèlement l’un à l’autre, ils s’embarqueront dans un voyage secret qui bouleversera leur vie et dont ils ne pourront plus se défaire.