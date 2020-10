Quinze pays ont été acceptés ou réintégrés au Conseil des droits de l’homme de l’Onu, qui compte 47 membres. Parmi les « heureux élus » : la Chine, la Russie, la Bolivie, Cuba, le Pakistan et l’Ouzbékistan ! L’ambassadeur d’Israël à l’Onu, Guilad Erdan a critiqué ce vote qui selon lui confirme que cette institution n’a aucun rapport avec une quelconque défense des droits de l’homme, bien au contraire. Il a rappelé que depuis 2006, quatre-vingt-dix résolutions anti-israéliennes ont été adoptées par ce conseil, plus que celles qui concernent la Syrie, la Corée du Nordet l’Iran pris ensemble. « L’obsession contre Israël ainsi que l’indulgence coupable envers des régimes dictatoriaux prouvent que cette institution n’est qu’une couverture pour blanchir les crimes de ces pays », a également dit l’ambassadeur, qui a lancé un appel aux pays démocratiques « qui sont encore membres de cet organe malade et antisémite » de quitter ce conseil sans délai.

Photo Pixabay