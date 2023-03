Sonya Zadig, psychanalyste et auteur et Georges Bensoussan, historien ancien directeur éditorial du Mémorial de la Shoah et auteur, donneront une conférence le Mardi 28 mars à 19h30 intitulée Femme, Juif en terre arabo musulmane, Destins croisés. Au micro de Cathy Choukroun, ils racontent la soumission et l’absence d’altérité dans les sociétés musulmanes pour les femmes et les Juifs.

La loge du B’nai Brith de Netanya et son nouveau président Francis Tsvi Attali vous attendent à l’Auditorium de la Bibliothèque 60, Sderot Binyamin Netanya : Réservations par téléphone : 0548156877 ou 0545994463