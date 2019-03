Mahmoud Aaloul, n° 2 du Fatah et adjoint d’Abou Mazen a qualifié le “Plan du siècle” préparé par l’Administration Trump de “menace réelle sur l’existence du peuple palestinien”. Il a appelé à une “action conjointe afin de protéger le peuple palestinien” ainsi qu’à une “confrontation avec l’occupant israélien et l’Administration américaine”.

Il a également accusé Israël de “profiter de la conjoncture actuelle pour faire croire au monde qu’Israël n’est pas l’ennemi” (!): “Avec l’aide des Etats-Unis à Israël, il s’est créé une atmosphère avantageuse pour Binyamin Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite afin qu’ils puissent poursuivre leurs crimes contre le peuple palestinien au moyen de massacres, spoliations de terres, attaques contre les lieux saints et faits accomplis sur le terrain”.

Mahmoud Aaloul a attaqué frontalement les Etats-Unis: “La position de l’Administration Trump vis-à-vis du problème palestinien est claire: les Américains souhaitent que les Palestiniens abandonnent leurs revendications nationales et acceptent le Plan du siècle”. Plus menaçant encore il a rajouté: “Les Etats-Unis ne sont pas dignes de jouer les médiateurs ou d’étendre leur patronage à un processus de paix. Le combat contre la plus grande puissance au monde s’impose puisque les Etats-Unis ne laissent guère le choix aux Palestiniens”.

Il n’a pas donné de détails sur cette “confrontation” dont il a parlé.

