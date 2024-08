Le correspondant dans le sud de la chaine Kan, Assaf Pozailov, a dévoilé d’autres détails sur les conditions de détention et de libération de l’otage Fahran Kadi, libéré hier (mardi) par Tsahal des geôles du Hamas.

Il a raconté que jusqu’au mois de décembre, il était détenu avec d’autres otages. L’un d’entre eux est mort à côté de lui. Puis il a été transféré dans un tunnel et n’a pas vu la lumière du jour pendant des mois.

Il a perdu environ 20 kilos et est arrivé à l’hôpital en état de dénutrition.

D’après le journaliste, Fahran Kadi aurait dit aux soldats dans l’hélicoptère, à la vue des dégâts causés par les opérations militaires dans le sud de la Bande de Gaza: ”Il faut faire comme ça dans tout Gaza. Ils ont une ville sous terre”.

Par ailleurs, l’ancien otage a assuré qu’il n’avait reçu aucune faveur dans le traitement qui lui a été réservé pendant sa captivité parce qu’il était musulman, contrairement à ce qu’affirmait le Hamas après sa libération par Tsahal.

Le Dr Dan Schwarzfuchs, directeur des urgences de l’hôpital Soroka, qui a accueilli Farhan Kadi hier, a donné des nouvelles de son état de santé: ”Il va bien, il était tellement heureux qu’il n’a pas dormi de la nuit! Sa famille l’entoure en permanence. Il m’a dit: ‘Je profite de chaque seconde où je vois la lumière’. Nous allons poursuivre les examens médicaux ce matin et, avec l’aide de Dieu, il pourra rentrer chez lui cet après-midi si tout est en ordre. Bien sûr, tout n’est pas normal, nous voyons tous sa grande perte de poids et il y a d’autres choses mais rien qui ne nécessite un traitement en hôpital. Nous allons nous en occuper et tout ira bien”.